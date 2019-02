Tiago Fernandes. “Pressão de ganhar é do Benfica"

O treinador do D. Chaves diz que “a pressão de ganhar é do Benfica”, reconhece a “qualidade do adversário” mas lembra que “não é invencível”.

Tiago Fernandes diz que a sua equipa tem “vindo a crescer e tem mostrado qualidade para jogar contra estas equipas de qualidade superior e orçamentos gigantescos”.

A receita é “humildade e qualidade coletiva para tentarmos parar um Benfica que é forte, mas que não é invencível e por isso também perdeu com o FC Porto e não ganhou ao Galatasaray”.

“A nós ninguém nos disse que já tínhamos perdido os três pontos. Durante os 90 minutos tudo iremos fazer para lutar pelos três pontos. É isso que nos tem caracterizado. Quando cá chegámos tínhamos sete pontos, agora temos 19”, acrescenta Tiago Fernandes.

O Benfica – D. Chaves está marcado para as 21h15 de segunda-feira.