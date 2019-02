Keizer. Sporting “tem de estar bem para vencer"

O treinador do Sporting diz que “o Sporting tem de estar bem para vencer” o Marítimo. Marcel Keizer espera “um jogo difícil contra uma equipa muito organizada, a jogar em contra-ataque, que ganhou o último jogo e que por isso está com uma grande motivação”.

"Com a nossa qualidade vamos procurar a vitória. Os jogadores querem estar bem em todos os jogos, sabemos como é importante ganhar. Em cada jogo sabemos que é assim num clube como o Sporting", referiu.



Os leões ficaram fora da Europa, mas para o técnico holandês, “o mais importante é que estamos num grande clube e precisamos de vitórias”.

“Há muito para jogar esta época”, lembra Keizer, reforçando que ainda faltam 12 jogos na Liga e a Taça de Portugal.

Questionado sobre a tática a utilizar, o treinador de Alvalade não esclareceu se a equipa entrará em 4-3-3 ou com três centrais”. Quando a Mathieu, "tem estado a treinar no relvado, mas não estará pronto para amanhã [segunda-feira].

O treinador garantiu ainda não está atento a outros resultados dos adversários diretos. “Os jogadores sabem que têm de entrar muito bem em todos os jogos. Sabemos a nossa classificação, mas queremos fazer melhor. Não estamos a olhar para os outros”, acrescentou.

Em conferência de imprensa, Keizer agradeceu ainda as palavras de confiança do presidente Frederico Varandas. “É sempre bom ouvir essas palavras do presidente. Mas um grande clube tem de vencer”.

O Sporting defronta o Marítimo, na Madeira, esta segunda-feira, às 19h00, em jogo da jornada 23 da I Liga. Conheça os convocados: