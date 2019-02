António Vital e Silva e Irina Rodrigues vencem nacionais de lançamentos longos

António Vital e Silva (Benfica) e Irina Rodrigues (Sporting) conquistaram os títulos nacionais no lançamento do martelo e do disco, respetivamente, no campeonato de lançamentos longos, em Vagos.

O benfiquista conseguiu a melhor marca nacional do ano ao lançar o martelo a 69,71 metros, derrotando o sportinguista Miguel Carreira (68,79 m), que há dias lançara mais de 69 metros.

Irina Rodrigues, nona nos Europeus do ano passado, aproximou-se do seu melhor desta época ao lançar o disco a 58,90 metros, derrotando Liliana Cá, do Novas Luzes (56,80), que foi sétima também nos Europeus de 2018.

Mário Marques (Sporting de Braga) e Cláudia Ferreira (Sporting) conquistaram os títulos no lançamento do dardo, com 65,66 e 50,56 metros, respetivamente.

Edujose Lima (Benfica) foi o vencedor do concurso do lançamento do disco, com 53,40, enquanto Vânia Silva (Sporting) se sagrou campeã no martelo, com 59,42.