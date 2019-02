Roma ganha nos descontos

A Roma, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões de futebol, venceu por 3-2, nos descontos, em casa do Frosinone, para a 25.ª jornada da liga italiana, liderada de forma folgada pela Juventus.

O Frosinone chegou à vantagem por Camilo Ciani, aos cinco minutos, mas a Roma deu a volta em apenas dois minutos, com golos do bósnio Edin Dzeko, aos 30, e Lorenzo Pellegrini, aos 31.

Andrea Pinamonti, aos 80 minutos, fez o golo do empate, numa jogada de contra-ataque em que Camilo Ciano chamou a si três contrários e isolou o colega, mas a Roma chegou ao triunfo nos descontos com novo golo de Dzeko, aos 90+5.

A Roma, que em 6 de março defronta o FC Porto no Estádio do Dragão, no Porto, para a segunda mão de uma eliminatória que lhe é favorável por 2-1, segue no quinto lugar da tabela classificativa, com 44 pontos, menos um do que o AC Milan, que é quarto.

O grego Konstantinos Manolas lesionou-se e deixou o relvado em maca, aos 77 minutos, tendo sido substituído pelo argentino Federico Fazio, e pode constituir um contratempo para o treinador Eusebio Di Francesco para o jogo com os portistas.

O Frosinone segue no 19.º e penúltimo lugar da tabela, com 16 pontos, a dois do Bolonha, que no domingo recebe a Juventus, e a três do Empoli, 17.º colocado e primeiro dos clubes 'aflitos' acima da zona de despromoção.

O Torino recebeu e venceu a Atalanta, por 2-0, com golos de Armando Izzo e Iago Falqué, aos 42 e 46 minutos, respetivamente, e ascendeu do nono ao sétimo lugar, superando o seu adversário de hoje, embora com os mesmos 38 pontos.