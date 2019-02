Luís Quintais: “Já me disseram que devo ser o poeta português com mais poemas sobre os filhos”

Diz-se um poeta preocupado. Fala do divino e da paternidade nos seus poemas. Luís Quintais recebeu este sábado o Prémio Literário Casino da Póvoa no festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, com o seu livro “A Noite Imóvel”.

A obra marca o seu regresso aos livros de originais, depois da antologia “Arrancar Penas a um Canto de Cisne”.

A Renascença conversou com o poeta que não é dado a participar em festivais literários, mas que veio às Correntes d’Escritas, um evento que considera expressão do amor à literatura.

O que representa ser escolhido entre estes 12 finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa?

Sinto-me muito feliz, até porque os finalistas, a “pool” final, eram muito fortes, havia livros muito bons. Havia livros igualmente bons em relação ao que eu escrevi. Sinto-me muito honrado por ter ganho este prémio. Também pelas pessoas que o escolheram, recordo-me em particular do escritor Almeida Faria – pelo qual tenho uma enorme devoção. Depois, quando penso nas pessoas a quem já foi atribuído o prémio, fico quase esmagado porque são pessoas que me influenciaram, são poetas que eu admiro muitíssimo, tiveram uma importância para que eu escrevesse e continuasse a escrever. Portanto, é manifestamente uma alegria e fico muito contente.

Que livro é este “A Noite Imóvel”, editado pela Assírio e Alvim?

Não sei se o sei definir! Acho que é um livro que vem na sequência do que eu fui fazendo. Não é um livro atípico, é uma extensão do meu pensamento.

Em que sentido?

Acho que é um livro profundamente melancólico, talvez mesmo elegíaco. É um livro que lida com um problema essencial para compreender o que escrevo e algumas interrogações que estão subjacentes à minha escrita. Tem a ver com o legado moderno. Eu acho que me sinto como um herdeiro do mundo moderno, em sentido amplo. De alguma forma, é como se eu vivesse num mundo onde essa modernidade se esgotou, mas onde nós não encontramos uma linha de fuga. É uma tentativa de equacionar o problema do legado moderno.

Há outras temáticas?

É um livro que tem a ver com Deus, com a nostalgia de Deus, com a possibilidade do sentido, com a tentativa de descobrir uma ordem no meio do caos – mesmo que ela seja precária. Depois, há interrogações que são de ordem mais pessoal, que têm a ver com o facto de me interrogar sobre o que fazer dos nossos filhos. É um aspeto extramente crucial no mundo em perda em grande medida. Um pai interroga-se. Não é o único livro que tem a ver com isso, já me disseram que eu devo ser dos poetas portugueses que tem mais poemas sobre os filhos, não sei se serei, mas é também porque tenho muitos filhos. Há essa interrogação, num mundo em perda, particularmente tóxico em muitos aspetos, o que é que podemos transmitir aos nossos filhos, que sentido pode existir nessa existência que não é nossa inteiramente. É um livro construído a múltiplas escalas e tem muita densidade.

É esse tipo de escrita poética que lhe interessa publicar?

É uma escrita preocupada. Eu acho que sou um individuo preocupado e isso nota-se na escrita que eu faço. É um livro que tem uma dimensão política muito forte. Toda a poesia é política, mas este “A Noite Imóvel” tem uma dimensão muito marcante. É sempre uma possibilidade de continuar a escrever e a interrogar.

O livro surge depois de ter lançado uma antologia, é um livro de originais. Funciona como uma nova etapa na sua escrita?

É o livro que vem na sequência do “Arrancar Penas a um Canto de Cisne”, que é um livro que é uma longa antologia dos meus 20 anos de escrita e publicação. “A Noite Imóvel” é uma tentativa de resposta a esse processo de revisitação do meu universo de escrita. Há um conjunto de imagens e interlocutores que regressão. As citações são decisivas para se compreender isso. O Wallace Stevens continua a ser uma presença flagrante na minha escrita, como se fosse uma espécie de mestre. É alguém com quem tenho uma espécie de diálogo. Há Dante, há referencias menos obvias, como T.S.Elliot. Há a ideia de conversar em permanência com a tradição poética, é algo que me move muito.

Quem são os seus leitores de poesia?

Isso para mim é um enigma. Sou um escritor que não participo muito dos meios literários, até por razões geográficas, pelo facto de não viver em Lisboa ou no Porto. Não participo muito dos círculos literários. Não tenho essa vivência. Nunca sei exatamente quem me lê, mas fico muito contente quando descubro que tenho leitores – e bons leitores! São leitores que conheço através dos livros. Há pouco falava do Almeida Faria, mas há outros. Estou a lembrar-me de poetas como o Gastão Cruz ou o António Franco Alexandre, são poetas com os quais sempre mantive uma espécie de diálogo, mesmo quando não privo com eles. Esse diálogo existe e vejo-os como amigos.

Receber este prémio, neste contexto dos 20 anos do festival Correntes d’Escritas, o que é que significa para si?

Acho que isso é notável. Como é que se consegue continuar a fazer um evento desta escala, com o volume de iniciativas que está subjacente, e a forma como foi ganhando notoriedade e projeção publica. Manteve-se numa espécie de permanência reiterada, e essa determinação e convicção dizem coisas magnificas sobre a possibilidade de se fazerem coisas fora dos grandes centros. É admirável. Só posso dar os parabéns à organização e sentir-me muito regozijado de o meu nome, de alguma forma, poder estar associado a este evento. Revela determinação e amor à literatura.