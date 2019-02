Sporting com vantagem magra no andebol

O Sporting venceu o Dínamo de Bucareste, por 32-31, no encontro da primeira mão primeira mão dos play-off da Liga dos Campeões de andebol.

Os leões estão há 11 jogos consecutivos a ganhar.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting começou a cometer erros no ataque que deram ao Dínamo três golos de vantagem (5-8), aos 15 minutos.

O ponta esquerda sérvio Nikcevic era o jogador leonino que se mostrava mais eficaz - apontou sete golos só na primeira parte -, e tentava encurtar distâncias. Só a cinco minutos do intervalo o Sporting conseguiu passar para a frente do resultado, mas o intervalo chegou com empate a 14.

No segundo tempo, Cudic foi o jogador em destaque com uma série de intervenções decisivas.

A oito minutos do apito final, o Sporting chegou a ter quatro golos de avanço, vantagem que não conseguiu segurar.

A segunda mão joga-se a 28 de fevereiro.