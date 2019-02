II Liga. Covilhã empata, Oliveirense e Famalicão ganham

O Sporting da Covilhã somou o sétimo jogo consecutivo sem perder ao empatar 0-0 na deslocação a Penafiel, em jogo da 23.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A partida foi dividida e equilibrada, mas faltaram os golos.

Com este resultado, o Penafiel é nono, com 30 pontos, e o Covilhã é 12.º com 27 pontos.

Já a Oliveirense venceu o Leixões por 3-2 e subiu ao 10.º lugar, logo atrás do adversário desta jornada.

Bura e Clóvis marcaram para os visitantes, Sérgio Ribeiro, Agdon e Fati conseguiram a remontada.

Por sua vez, o Famalicão ganhou em casa ao Famalicão por 2-1, reforçando o segundo lugar na II Liga.

Fabricio e Fabinho marcaram ainda dentro do primeiro quarto de hora e Vinícius Tanque só descontou já no segundo tempo.

O Famalicão soma agora 47 pontos na tabela, a dois do líder Paços de Ferreira, que joga este domingo diante do Farense, no Algarve.