Dani Sordo ganha rali Serras de Fafe

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) vence o rali Serras de Fafe, depois de dominar a primeira prova do Nacional do princípio ao fim, impondo-se a Ricardo Teodósio (Skoda Fabia), que assumiu a liderança do campeonato.

Sordo foi o mais rápido em 12 das 13 especiais do rali -- só foi batido na 10.ª pelo campeão nacional Armindo Araújo (Hyundai i20) --, pelo que a 'luta' ficou reservada para o segundo posto.

O algarvio Ricardo Teodósio acabou por levar a melhor nesta disputa, terminando a 1.14,0 minutos de Sordo, à frente de Miguel Barbosa (Skoda Fabia), a 1.24,4 do vencedor, e Ricardo Moura (Skoda Fabia), a 1.29,5, terceiro e quarto classificados, respetivamente.

No entanto, Moura, vencedor em Fafe no ano passado, está fora das contas para o campeonato nacional, uma vez que não esta inscrito.

José Pedro Fontes (Citroën C3) terminou no quinto lugar, a 1.56,8 de Sordo, na prova que marcou o regresso da navegadora Inês Ponte, ausente desde o grave acidente sofrido por ambos na edição de 2017 do Rali de Portugal.

Bruno Magalhães (Hyundai i20) foi sexto, a 1.59,5, à frente do companheiro de equipa Armindo Araújo, sétimo a 2.29,5.

A segunda prova do campeonato nacional vai ser o Rali dos Açores, a disputar entre 21 e 23 de março.