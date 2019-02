Groenewegen venceu etapa da Volta ao Algarve

O ciclista holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) venceu a quarta e penúltima etapa da Volta ao Algarve, entre Albufeira e Tavira, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates) a manter a liderança.

No final dos 198,3 quilómetros da tirada, Groenewegen impôs-se ao 'sprint' em 4:56.07 horas, à frente do francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e do belga Jasper Philipsen (UAE-Emirates), segundo e terceiro, respetivamente.

"Na primeira etapa tivemos azar [com uma queda que o afastou da discussão da etapa], mas hoje vingámo-nos. Tive alguns problemas na bicicleta, no fim, mas a minha equipa recuperou-me e fizeram um bom 'comboio'", destacou, no final, o vencedor da tirada, mostrando-se "orgulhoso" dos colegas e "feliz" por vencer.

Este é o segundo triunfo do holandês de 25 anos na temporada, depois de já ter vencido uma etapa na Volta à Comunidade Valenciana, sendo que os triunfos na 'Algarvia' em 2018 o lançaram para uma boa época.

O melhor português do dia foi Samuel Caldeira (W52-FC Porto), que admitiu no final ter perdido "muita energia à procura da melhor roda", terminando no 15.º posto.

Na geral, e depois de um dia que parecia 'tranquilo' para os candidatos à vitória final, o camisola amarela acabou por perder sete segundos devido a um corte entre os primeiros 25 lugares e os restantes membros do pelotão.

O dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb) subiu ao segundo posto, agora a 29 segundos de Pogacar, com o holandês Wout Poels (Sky) a chegar ao terceiro, a 30, um segundo a menos do que o espanhol Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), que também foi afetado e caiu para quarto.

Este domingo disputa-se a última etapa, entre Faro e o Alto do Malhão (173,5 quilómetros).