Liga Revelação. Só empates na fase de apuramento do campeão

Benfica e Desportivo das Aves empataram 1-1 na primeira jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação de sub-23.

Os encarnados marcaram primeiro por Diogo Pinto, mas os avenses empataram por Abdoulaye, em cima do intervalo.

O avançado senegalês do D. Aves ainda marcou mais dois golos, mas ambos foram anulados por fora de jogo.

A jornada ficou fechada com três empates depois do 2-2 no Sporting - Rio Ave e do 1-1 no Sp. Braga - Estoril.

CLASSIFICAÇÃO

1.º- Rio Ave, 27 pontos;

2.º- Sporting, 26

3.º- Estoril, 26

4.º- Benfica, 25

5.º- D. Aves, 25

6.º- Sp. Braga, 24