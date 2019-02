Crosse curto. Rui Pinto e Mariana Machado revalidam título

Rui Pinto, do Benfica, e Mariana Machado, do Sporting de Braga, revalidaram os títulos de campeões portugueses de crosse curto, que decorreu na Marinha Grande.

"Competir nestas provas dá muita adrenalina e eu gosto bastante, até porque nos dá oportunidade para testar ritmos mais rápidos", disse o atleta dos encarnados.

As posições secundárias foram disputadas ao 'sprint', com Luís Saraiva, do Sporting de Braga, a chegar em segundo, derrotando Samuel Freire, do Benfica, que foi terceiro.

Na classificação coletiva, o domínio foi do Sporting de Braga, com os seis atletas nos oito primeiros lugares.

Na prova feminina, que integrava ainda o nacional de veteranos, a júnior Mariana Machado controlou bem o esforço, deixando as adversárias controlarem o ritmo, para aproveitar o seu final mais forte para triunfar em 13.07 minutos.

Foi no sprint final que a bracarense derrotou as atletas do Recreio de Águeda, Emília Pisoeiro e Susana Cunha, que chegaram nas posições imediatas.

"[A corrida foi] controlada, para chegar ao objetivo de vencer, com preocupação do desgaste, pois pretendo correr amanhã [domingo] os 3000 metros, nos nacionais de juniores de pista coberta, que se realizam em Braga", afirmou a atleta, que apenas lamentou o Sporting de Braga ter perdido para a equipa de Águeda o título coletivo.

Resultados:

Masculinos (4.000 metros):

1. Rui Pinto (Benfica), 11.28 minutos

2. Luís Saraiva (Sporting de Braga), 11.32

3. Samuel Freire (Benfica), 11.32

4. Hugo Santos (S. João da Serra), 11.35

5. Paulo Barbosa (Maia AC), 11.35

6. Hugo Almeida (Sporting de Braga), 11.41

7. Francisco Rodrigues (Sporting de Braga), 11.42

8. Ricardo Ribas (Sporting de Braga), 11.43.

Restantes escalões:

Sub23: Gonçalo Varela (Benfica), 12.00

Júnior: Gonçalo Batista (Maratona), 12.54.

Femininos (4000 metros):

1. Mariana Machado (Sporting de Braga), 13.07 minutos (1ª. Júnior)

2. Emília Pisoeiro (Recreio de Águeda), 13.09

3. Susana Cunha (Recreio de Águeda), 13.21

4. Carla Martinho (Recreio de Águeda), 13.27

5. Lia Lemos (Maia AC), 13.30 (2ª. Júnior)

6. Ana Lopes (Recreio de Águeda), 13.35

7. Vanessa Carvalho (Sporting de Braga), 13.42

8. Lília Martins (J. Vidigalense), 13.46.

Por equipas:

1. Recreio de Águeda, 15 pontos

2. Sporting de Braga, 37

3. Grecas, 59.