Mathieu volta aos treinos no Sporting

O defesa central francês Jérémy Mathieu foi reintegrado nos treinos do Sporting, um mês depois de se ter lesionado, anunciou a equipa da I Liga de futebol.

Mathieu saiu lesionado ao intervalo da meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, em 23 de janeiro, e pode agora voltar à competição na segunda-feira, frente ao Marítimo, na 23.ª jornada do campeonato.

No regresso ao trabalho, dois dias após a igualdade a um golo no terreno do Villarreal, na Liga Europa, os titulares em Espanha realizaram trabalho de recuperação no ginásio.

De acordo com os 'leões', Bruno Gaspar e Rodrigo Battaglia realizaram tratamento e trabalho de recuperação das respetivas lesões.

O Sporting volta a treinar no domingo, às 10h30, com o treinador Marcel Keizer a fazer a antevisão da visita ao Marítimo às 12h30.

Os 'leões', quartos classificados, com 45 pontos, visitam o Marítimo, 13.º, com 23, na segunda-feira, às 19h00.