Campo Grande recebe Encontro de Pequenos Cantores de Lisboa

É sob o signo da música religiosa que vai decorrer este sábado o encontro de coros infantojuvenis. Uma iniciativa impulsionada por D. Nuno Brás, nomeado recentemente Bispo do Funchal.

Tem como tema “Todos, tudo e sempre em missão” que é precisamente o mote proposto pela Conferência Episcopal Portuguesa para este Ano Missionário.

“Resolvemos usar o mesmo mote, que nos traz uma série de atividades também na Diocese de Lisboa entre outubro passado e outubro de 2019, teremos, então, um ano muito focado e dedicado a pensar na missão e não só nas missões, mas na missão que cada um de nós tem para a sua vida e que desempenha na relação que tem com os outros e com Cristo”, sublinha o professor e maestro Carlos Alves que faz parte da organização do evento.

O que se pretende é proporcionar aos mais novos momentos de partilha, para que eles percebam “que há outros que, tal como eles, partilham desta alegria de fazer música e de viver, através da música, a sua fé. E, como tal, neste momento de partilha, estes grupos acabam por se fortalecerem uns aos outros, vendo e aprendendo com o ânimo que os outros lhes trazem e que a sua música acaba por se tornar espelho desse próprio ânimo”.

Este encontro tem ainda como propósito impulsionar o desenvolvimento de uma rede de coros infantojuvenis e estimular a criação de novas músicas.

Nesse sentido, Carlos Alves admite que “temos um primeiro propósito que é tentar descobrir que músicas é que os vários coros andam por aí a cantar, tentando partilhá-las, criando, assim, um património, um reportório comum dentro da Diocese. Mas é verdade que todos os anos nós temos tentado criar uma música nova, pelo menos para o encontro. Tem sido o hino do encontro”.

E o hino deste 3º encontro chama-se “Tens uma Missão”. O texto é da autoria da escritora Maria Teresa Maia Gonzalez, com música composta pelo Maestro Carlos Alves.

Este será um sábado em cheio, que promete muita música, alegria e também oração. Aliás, está prevista uma celebração eucarística para as 17h30 que será presidida pelo padre Hugo Santos, o pároco da Igreja do Campo Grande.