Deulofeu determinante na goleada do Watford

O espanhol Deulofeu marcou três golos e fez uma assistência para o 'bis' de Troy Deeney na goleada do Watford no terreno do Cardiff, por 5-1, que deixou os visitantes no sétimo posto da Liga inglesa de futebol.

Gerard Deulofeu, que marcou tantos golos quantos tinha nas 26 jornadas anteriores, inaugurou o marcador aos 18 minutos, fixando o resultado ao intervalo, e completou o 'hat-trick', o primeiro de um jogador do Watford desde 1986, na segunda parte, aos 61 e 63.

Aos 73, fez a assistência para o 4-0 de Deeney, que fechou a contagem aos 90+1, já depois de Sol Bamba ter marcado o golo dos galeses, aos 82. O internacional sub-21 português Domingos Quina saiu do banco da equipa dos arredores de Londres aos 71 minutos.

A equipa de Javi Gracia subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 40 pontos, mais um do que o Wolverhampton, comandado pelo português Nuno Espírito Santo, que visita o Bournemouth no sábado, enquanto o Cardiff é o 17.º e pode cair para a zona de despromoção.

Logo atrás do Watford, com 36, está o West Ham, que recebeu e venceu o Fulham, por 3-1, destacando-se do Everton, equipa de Marco Silva.