​Europeias. BE defende referendo sobre Tratado Orçamental e desafia partidos

O Bloco de Esquerda (BE) defende a realização de um referendo sobre o Tratado Orçamental, desafiando os partidos que rejeitaram, no Parlamento Europeu, a sua integração no direito comunitário "a fazer campanha pela libertação" de Portugal deste tratado que "constitucionaliza a austeridade".



No manifesto eleitoral do BE às europeias de 26 de maio, a que a agência Lusa teve acesso - e cujas linhas principais foram apresentadas no comício de abertura da campanha, em Coimbra -, os bloquistas insistem na necessidade de "revogar o Tratado Orçamental e o Pacto de Estabilidade e Crescimento", e de Portugal "desmontar a armadilha da dívida", que consideram que continua "a ser absolutamente impagável".

"A integração do Tratado Orçamental no direito comunitário foi rejeitada sob proposta de Marisa Matias e de outros deputados europeus de vários grupos políticos. Essa foi uma vitória importante contra a insanidade económica e deve abrir caminho à desvinculação de Portugal deste tratado", lembra.

Assim, o BE quer "a realização de um referendo sobre o Tratado Orçamental" e lança o desafio aos partidos que "contribuíram para a sua rejeição no Parlamento Europeu" - entre os quais estão o PS, ainda que sem essa referência no texto - para que permitam "a escolha cidadã" e façam "campanha pela libertação do país deste tratado que constitucionaliza a austeridade".

Sobre a dívida portuguesa, o BE mantém que esta "continua a ser absolutamente impagável" e que, por isso, "a restruturação da dívida continua a ser inadiável".

"O Bloco defende uma reestruturação multilateral da dívida, mas não condiciona a defesa do país à existência de uma solução dessa natureza. A dívida portuguesa é insustentável e não há qualquer plano realista que não passe pela sua reestruturação", avisa.

Assim, o partido liderado por Catarina Martins promete que vai defender a soberania da democracia portuguesa "para impor uma reestruturação que devolva a dívida portuguesa a níveis de sustentabilidade, reduzindo drasticamente os encargos da dívida e libertando recursos para uma política de direitos e desenvolvimento", justificando que "os direitos humanos valem mais do que a especulação".

BE denuncia "fraude política" na extrema-direita



O Bloco também denuncia a "completa ausência de alternativa" da extrema-direita, "uma fraude política" que tem de ser derrotada, propondo um "novo caminho" de emprego, ambiente e estado social perante o colapso das políticas europeias.



Uma Europa de "muros", "bloqueada", uma "União Europeia que está à deriva", "sem rumo", no "caos". Muitos são os avisos e críticas dos bloquistas ao longo das páginas deste manifesto, que aponta à necessidade de "recuperar terreno para a democracia" e "perante o colapso das regras e das políticas europeias", o partido propõe um novo caminho: "emprego, ambiente Estado Social".



O partido liderado por Catarina Martins alerta que "o cenário bem verosímil de uma nova crise financeira" pode, a qualquer momento, "fazer ruir a ténue recuperação económica e o frágil reequilíbrio das contas".

Como o orçamento comunitário "é o único instrumento que poderia permitir uma política coesão", o BE defende que este seja "reforçado e orientado para a solidariedade europeia e o investimento verde e inclusivo, para as políticas de desenvolvimento e coesão, financiado de forma fortemente redistributiva".

"Colocar o Banco Central [BCE] no seu lugar" é outro dos objetivos a que se propõe o partido nestas eleições, apontando a "uma definição negativa das funções do BCE, impedindo-o de intervir sobre políticas económicas exteriores ao seu mandato" para que não ameacem ou chantageiem estados soberanos.

Marisa Matias assume defesa do Estado social

A eurodeputada Marisa Matias, que volta a liderar a lista do Bloco de Esquerda às eleições europeias, disse esta sexta-feira que a defesa do Estado social e dos direitos do trabalho são um dos grandes compromissos da candidatura.

"Durante os últimos anos começámos a recuperar da devastação da 'troika', mas essa recuperação ficou aquém do que era necessário e do que as pessoas exigiam, porque as regras europeias restringem os investimentos nos serviços públicos e porque o Governo escolheu sempre ir além do cumprimento dessas regras impostas por Bruxelas", frisou a candidata na primeira iniciativa de pré-campanha, que decorreu no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra.

Marisa Matias acusou a União Europeia de querer entregar aos privados a gestão dos cuidados de saúde, salientando que a "chantagem que hoje estão a fazer sobre a ADSE, um dia estarão a fazê-la com o Serviço Nacional de Saúde (SNS)".