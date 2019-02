Lille empata e pode ver PSG fugir (ainda mais)

O Lille, segundo classificado do campeonato francês, não foi além de um empate na deslocação ao terreno do Estrasburgo, ficando provisoriamente a 14 pontos do líder PSG, que tem menos dois jogos disputados.

Jonathan Ikone ainda deu vantagem aos visitantes aos 42 minutos, num bom lance de envolvimento do ataque do Lille, mas a formação da casa conseguiu chegar ao empate aos 68 minutos por intermédio de Anthony Gonçalves, que marcou no seguimento da marcação de um pontapé de canto.

O ex-sportinguista Rafael Leão foi titular no Lille, viu um cartão amarelo (o único da equipa nesta partida) aos 37 minutos, e foi substituído quase ao cair do pano (90+1) pelo francês Boubakary Soumare.

Quem pode aproveitar a escorregadela do Lille é o Lyon, terceiro classificado, que vai defrontar o Mónaco de Leonardo Jardim no Principado no próximo domingo.

No outro jogo do dia, o Saint-Etienne foi arrancar três pontos ao campo do Dijon, graças ao golo solitário do defesa sérvio Neven Subotic aos 64 minutos e está agora no quarto lugar (43 pontos) com mais três pontos que o Marselha, que só joga no domingo com o Rennes.