Sérgio Conceição. “Aqui não há Militões, não há Conceições, há o FC Porto"

O treinador do FC Porto deixou a receita do sucesso após o triunfo (3-0) em Tondela.

“Consistência e organização defensiva é a base do sucesso. Fizemos um jogo fantástico em todos os momentos.”

Em declarações à Sporttv, Sérgio Conceição lembra que este era um jogo num período de “adversidade, porque sabíamos que tínhamos muita gente de fora. Mas toda a gente está presente e quer muito ganhar. Este é um sentimento fantástico que temos no balneário”.

A vitória é do grupo de trabalho”, reforça o técnico que, no seguimento, comenta o caso de indisciplina de Éder Militão (apanhado numa discoteca na véspera do jogo).

“Parafraseando o nosso mestre, o senhor Pedroto, dizia os problemas não se resolvem porque nem chegam a existir. Aqui não há Militões, não há Conceições, não há ninguém: há o FC Porto. Há rigor, há disciplina. Há regras e os jogadores sabem disso. É um assunto interno, que não chega a ser assunto. Resolvemos como resolvemos outros”, refere.

O FC Porto venceu o Tondela por 3-0, com golos de Pepe, Oliver e Herrera.