Pepa considera “mais do que justa” vitória dos dragões

O treinador do Tondela deu os “parabéns ao FC Porto pela vitória, mais do que justa.”

Parabéns “pela forma como nos bloqueou, principalmente nos corredores. E estiveram muito fortes no corredor central”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Pepa considera que “o primeiro golo foi um lance onde até ganhámos a bola. Depois, um jogador de costas consegue virar e finalizar.”

O técnico dos tondelenses acrescentou que “na segunda parte, um grande golo do Óliver tirou-nos do jogo. Senti que a equipa desanimou, porque estávamos com alento e esperança de fazer igual ou melhor do que na primeira parte. Não conseguimos.”

Pepa refere que o Tondela tem “de dar a resposta em todos os jogos e, hoje, queríamos muito a vitória.”

O FC Porto venceu o Tondela por 3-0, com golos de Pepe, Oliver e Herrera.