Prémio Padre Dâmaso lançado em Cascais

A criação do Prémio Padre Dâmaso marcou esta sexta-feira a homenagem ao sacerdote holandês que se apaixonou por Portugal.

Um ano depois da morte, o padre Dâmaso Lambers, voz de referência da Renascença ao longo de décadas e com vasta obra de apoio a reclusos e famílias, foi recordado em Cascais, num vídeo emitido no Centro Cultural e através da leitura de uma mensagem do Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o legado deixado pelo padre Dâmaso em defesa da dignidade humana.

Na cerimónia foi anunciada por Luís Gagliardini Graça a criação de um prémio.

“Para relembrarmos o padre Dâmaso não vamos fazer só a homenagem a 22 de fevereiro de cada ano, criámos o Prémio Padre Dâmaso, que pretende distinguir aqueles que mais se destacaram na área da investigação, académica, jornalística e também em obra feita”, explicou Luís Gagliardini Graça.

O Prémio Padre Dâmaso terá como membros do júri Paulo Otero; Rui Pereira; o prior de Cascais, padre Nuno; Isabel Figueiredo, da Renascença; Manuel Matias e Mafalda Graça.