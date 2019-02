Depois de anos de rumores, cantor R. Kelly acusado de abusos sexuais

O cantor norte-americano R. Kelly foi acusado esta sexta-feira de crimes de abuso sexual contra pelo menos três raparigas menores de idade.



Depois de anos de rumores e alegações, a estrela do R&B, de 52 anos, vai ter que responder na justiça por um total de dez crimes de abuso sexual agravado.

O intérprete do tema "I Believe I Can Fly" tem uma primeira audiência marcada para sábado, num tribunal de Chicago, para conhecer as medidas de coação.