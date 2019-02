Benfica é favorito, mas Dínamo “joga tudo na Liga Europa"

Gonçalo Santos, atual médio do Estoril, passou três época no Dínamo de Zagreb e adverte o Benfica: não pode haver relaxamento.

“Talvez eles estejam mais focados que os jogadores do Benfica. Se [os encarnados] forem lá com aquela atitude ‘mais tarde ou mais cedo, marcamos e com maior ou menor dificuldade passamos’, vão ter muitos problemas porque eles [D. Zagreb] vão estar muito motivados”.

Segundo Gonçalo Santos, para o Dínamo de Zagreb “é um sonho e jogam tudo na Liga Europa”.

O jogador de 32 anos, que esteve no clube croata entre 2014 e 2017, considera que “o Benfica é favorito, está a passar uma boa fase, mas tem o jogo do Porto antes de ir a Zagreb”.

Ainda hoje, Gonçalo Santos mantém contacto com ex-colegas. “Tem lá alguns jogadores ainda jogaram comigo. O campeonato é mais fraco que o nosso, mas o Dínamo é a melhor equipa da Croácia, dominam completamente o campeonato. É uma equipa muito jovem mas com muita qualidade”.

A eliminatória contra o Benfica para os oitavos-de-final da Liga Europa está marcada para 7 de março, às 17h55 na Croácia, e a 14 de março, a segunda mão, às 20h00 na Luz.

O Dínamo Zagreb venceu 12 das últimas 13 Ligas croatas. Nesta altura tem 14 pontos de vantagem sobre o Osijek.

Na eliminatória anterior, o campeão croata eliminou o Viktoria Plzen, da República Checa.

Benfica e Dínamo de Zagreb defrontaram-se três vezes nas competições europeias e o saldo é positivo para os encarnados: duas vitórias e um empate.