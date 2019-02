Sporting pagou 1,7 milhões a empresa do sogro de Bruno de Carvalho

Frederico Varandas revelou, esta sexta-feira, que o Sporting pagou, em três anos, 1,7 milhões de euros à empresa do sogro de Bruno de Carvalho, ex-presidente do clube. Valor que mais que duplica os pagamentos a todas as outras empresas de advocacia nos últimos 16 anos.

"Sociedade de advogados MGRA, empresa que em 2018 contratou o sogro de Bruno de Carvalho para associado. 1,7 milhões de euros em três anos. O Sporting gastou, com uma só empresa, mais de 50% do que gastou com todas as outras de advocacia em 16 anos. O nosso departamento jurídico não tem visibilidade sobre o trabalho que foi feito por eles. Segundo a descrição das faturas, o Sporting pagou 1,7 milhões por trabalhos como: assuntos da presidência, agenda reunião Sporting, preparação de reunião, vários contactos com Bruno de Carvalho, ponto de situação, correspondência com o presidente, contactos com o presidente, aconselhamento ao presidente", revelou o presidente do Sporting.

Durante o mandato de Bruno de Carvalho, o Sporting também pagou 60 mil euros por "brindes e ofertas promocionais" e outros 20 mil euros "por serviços de divulgação da marca Sporting na comunidade chinesa" a uma empresa chamada Xao Limitada. "O departamento de merchandising não conhece a empresa, que fechou atividade após o pagamento", revelou Frederico Varandas, em conferência de imprensa.

O presidente do Sporting revelou, ainda, um contrato que conferia ao Sporting direito sobre sete jogadores pré-identificados do Batuque FC, de Cabo Verde, sobre os quais "não existe qualquer relatório".

"Em janeiro de 2018, foi solicitado pela administração da SAD ao departamento jurídico uma minuta de acordo de resolução daquele contrato. Não obstante esse pedido, o valor de 330 mil euros foi liquidado em maio de 2018 e nunca foi restituído", assinalou Varandas.

Responsável pela parte financeira fala de póquer



O responsável da parte financeira do Sporting, Francisco Salgado Zenha, acusou Bruno de Carvalho de gestão "completamente irresponsável".

"A gestão que foi feita em 2018 foi completamente irresponsável. Para se ter noção da dimensão, em janeiro de 2018, estava-se a antecipar receita futura para comprar um jogador, para meses depois não ter dinheiro para pagar salários. Isto, antes dos acontecimentos de Alchochete. Para se perceber a dimensão da irresponsabilidade da gestão em 2018, havia dívidas dos pagamentos de Misic, Ristovski, Acuña, Battaglia, Piccini, Lumor, só para enumerar alguns", revelou o dirigente leonino.

Salgado Zenha salientou que "o autoflagelo não é positivo para o clube: "Quando tomámos posse, encontrámos o clube numa situação de tesouraria muitíssimo difícil. Herdámos uma dívida a fornecedores de mais de 40 milhões de euros, até junho de 2019. A maior parte é com clubes e agentes, para não dizer mesmo a totalidade. Herdámos o pagamento de metade do plantel profissional do Sporting. Ou seja, tivemos de pagar este ano metade do plantel do Sporting."

O dirigente explicou que Bruno de Carvalho e companhia fizeram um "all-in", para "ver se ganhavam o campeonato". "O Sporting não é um jogo de poker. É um clube que vai ser eterno e vamos fazer por isso", frisou.

A importância da estabilidade para vencer



A terminar, Frederico Varandas garantiu que a sua direção tem um rumo e que está "a implementar sérias reformas".

"Não se vence à custa do grito nem com histerismos. Não se vence na base da ameaça. não se vence com demagogia, com populismo, com venda de ilusões. Pois as ilusões desiludem sempre as pessoas quando a realidade bate à porta. As camisolas, por si, não vencem jogos. É com qualidade que se ganha. E de onde vem essa qualidade? Do trabalho sério, competente e com conhecimento. Mas para trabalhar bem, é preciso uma condição imprescindível: estabilidade", esclareceu.

O presidente do Sporting apontou para "os anos de estabilidade" que os rivais, FC Porto e Benfica, têm e "quantos anos demoraram a vencer":

"O rumo está definido e estamos muito seguros dele. Sabemos o que é preciso para tornar o Sporting num crónico candidato a ser campeão.E não vamos vacilar. Não alterámos nada com a conquista da Taça da Liga nem alterámos nada com a primeira derrota."

(em atualização)