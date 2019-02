“CDS pode ser a grande surpresa das próximas eleições”

Apesar do desfecho anunciado à moção de censura do CDS, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici defendem que a presidente do partido surgiu como verdadeira líder da oposição, numa altura em que o PSD de Rui Rio tarda em afirmar-se.

Os dois comentadores olham também para a nova fase no protesto dos enfermeiros, com uma greve de fome frente ao Palácio de Belém.

No plano europeu, os assuntos são o Brexit, Espanha e os ataques anti-judaicos em França.

E numa altura que a Póvoa de Varzim recebe mais uma edição das Correntes d’Escritas, Begoña elogia “o mais importante acontecimento literário da Península Ibérica e um dos mais importantes da Europa”.