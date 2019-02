Homenagem ao Padre Dâmaso no primeiro ano da sua morte

O padre Dâmaso Lambers, que colaborou com Rádio Renascença durante 40 anos, vai ser homenageado esta sexta-feira, por ocasião do primeiro aniversário do seu falecimento.

A iniciativa é das associações “O Companheiro” e “Confiar” que fundou e que estão ligadas à inserção social de pessoas reclusas.

O programa inclui uma missa às 18h00, na Igreja Matriz de Cascais. De seguida, no Centro Cultural de Cascais, decorre uma “Performance de Dança e Voz sobre Justiça Restaurativa - Blooming Justice” pela Oficina da Dança.

Pelas 19h30, será apresentado um vídeo com testemunhos de várias pessoas que se cruzaram com o padre Dâmaso. Será ainda lida uma mensagem escrita pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A sessão termina com a apresentação do "Prémio Padre Dâmaso" e do júri que distinguirá, anualmente, os melhores trabalhos de investigação na área da justiça restaurativa, bem como em acções de pessoas e instituições na área da prevenção, inclusão e reinserção.

O padre Dâmaso Lambers nasceu na Holanda em 1930. Foi ordenado sacerdote em 1955. Desejava ser missionário em continentes distantes, mas acabou por ser enviado para Portugal, onde chegou em 1957.

Capelão prisional, colaborou durante 40 anos com o Grupo Renascença.