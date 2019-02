UEFA pune AEK com realização de dois jogos à porta fechada

A UEFA puniu o AEK Atenas com a realização de dois jogos à porta fechada, nas competições europeias, devido ao mau comportamento dos adeptos do clube, no jogo com o Ajax, a 27 de novembro, na Grécia.

No site oficial, a UEFA detalha as infrações por que o clube grego é castigado: arremesso de objetos, utilização de artefactos pirotécnicos, invasão de campo por parte de adeptos, distúrbios do público, organização insuficiente, friso ilícito e bloqueio de escadas.

Neste sentido, o Corpo de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu punir o AEK com a realização dos próximos dois jogos em competições da UEFA à porta fechada, assim como multar o clube em 80.000 euros.

Estes dois jogos não serão cumpridos esta temporada, uma vez que o AEK foi eliminado das competições europeias, devido ao quarto e último lugar do grupo E da Liga dos Campeões, logo atrás do Benfica.

Ainda para mais, o AEK recebe o castigo de exclusão de participação da próxima competição da UEFA para que se qualifique. Contudo, esta sanção fica suspensa por um período probatório de dois anos.