"Benfica é um gigante do futebol europeu", diz treinador do Dínamo Zagreb

O treinador do Dínamo Zagreb, Nenad Bjelica, considera que o Benfica é um "gigante do futebol europeu", pelo que era "um dos mais difíceis" adversários que podiam ter calhado, nos oitavos de final da Liga Europa.

"Teria sido bom evitá-los, mas vamos estar preparados. O primeiro jogo será em Zagreb, esperamos ter o estádio cheio. Já mostrámos o que podemos fazer com a ajuda dos nossos adeptos. Precisamos de alcançar o melhor resultado possível e ir para a segunda mão com otimismo", assegurou o treinador do campeão croata ao site da UEFA.

Bjelica considera que o Benfica é "rápido e 'chato'", pelo que será um "muito difícil" para o Dínamo Zagreb passar a eliminatória:

"O Benfica é um gigante do futebol europeu e está há anos no topo do futebol português. Será difícil, mas acreditamos que temos hipóteses. Vamos fazer dois jogos de qualidade, daremos o nosso melhor."

Bjelica garantiu que os seus jogadores estarão "altamente focados e motivados" e que têm "qualidade para lutar com o Benfica e responder ao estilo de jogo" da equipa de Bruno Lage. A receita é "dar o máximo" em casa e, depois, "garantir o apuramento em Lisboa".

"Sabemos lidar com estes adversários, defrontámo-los nas qualificações. Com uma boa defesa pode-se fazer frente a estas equipas", referiu.

A primeira mão realiza-se em Zagreb, a 7 de março. A segunda está marcada para o Estádio da Luz, uma semana depois, a 14 do mesmo mês.