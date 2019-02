Combustíveis. Nova semana, nova subida

O preço dos combustíveis volta a aumentar na próxima segunda-feira, dia 25. O aumento é de 2,5 cêntimos por litro na gasolina e dois cêntimos no gasóleo.

Fontes do setor justificam este aumento com a subida da cotação do petróleo nos mercados internacionais. Segundo o “Jornal de Negócios”, os novos preços deverão refletir o custo das matérias-primas.

No caso do gasóleo, é a oitava semana consecutiva de aumentos, com o preço a atingir os níveis de novembro.