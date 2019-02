FC Porto recebe Tottenham nos oitavos de final da Youth League

A equipa de sub-19 do FC Porto vai receber a congénere inglesa do Tottenham, nos oitavos de final da Youth League, a liga jovem da UEFA.

Tendo em conta que a eliminatória se faz a um único jogo, os dragões estão, teoricamente a vantagem, em vantagem, já que a partida está marcada para o Olival, a 12 ou 13 de março. Em caso de vitória, o FC Porto voltará a jogar em casa, desta feita frente ao vencedor do encontro entre Midtjylland, da Dinamarca, e Manchester United, de Inglaterra.

Aliás, a caminhada do FC Porto, caso tenha sucesso, já está toda definida até às meias-finais. Aí, terá como adversário o vencedor do duelo entre Hoffenheim ou Dínamo Kiev e Atlético de Madrid ou Real Madrid.

Todas as eliminatórias serão a um só jogo. As meias-finais e a final integram-se numa "final four", a ser disputada em Nyon, na Suíça.

Quadro completo dos oitavos de final



Chelsea-Montpellier

Midtjylland-Manchester United

Dínamo de Zagreb-Liverpool

Lyon-Ajax

Barcelona-Hertha de Berlim

FC Porto-Tottenham

Hoffenheim-Dínamo de Kiev

Atlético de Madrid-Real Madrid