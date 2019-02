Plástico, palhinhas, cotonetes... Associação Zero aplaude antecipação da proibição

A associação ambientalista Zero saúda a antecipação por parte de Portugal da diretiva europeia que proíbe os plásticos descartáveis.

“Sabemos que há um problema. Quanto mais cedo começarmos a trabalhar, melhor para toda a gente – para o mercado, que vai também promovendo novas soluções, e para as pessoas se irem habituando para outros modelos de consumo. E também para o ambiente”, refere Susana Fonseca, daquela associação.

O anúncio da antecipação foi feito pelo ministro do Ambiente na Renascença. Matos Fernandes afirmou que produtos como palhinhas, talheres, pratos descartáveis e cotonetes vão desaparecer dos supermercados em 2020.

A Zero diz que se pode ir ainda mais longe, nomeadamente com as embalagens que se usam no “take away”, onde “já há soluções a serem implementadas em várias cidades europeias, com a utilização de taras”.

As novas medidas são apresentadas esta sexta-feira na conferência "Vive(r) com menos plástico” – algo que o ministro do Ambiente diz que não pode ser um mero slogan.

Entre as novidades está ainda o facto de os sacos normalmente utilizados nos hipermercados passarem a ser proibidos a partir de janeiro de 2020, enquanto os mais resistentes devem ficar mais caros do que os 50 cêntimos. Isentos ficam os constituídos por 70% ou mais de plástico reutilizável.