Professores. Bloco avança com apreciação parlamentar se tempo integral não for contado

O Bloco de Esquerda avançará com uma apreciação parlamentar se o Governo produzir legislaçao que não contemple a contagem total do tempo de serviço dos professores.

O parlamento tem capacidade de intervenção e essa capacidade, no caso da bancada do Bloco de Esquerda, vai traduzir-se numa apreciação parlamentar ao decreto-lei que não reconhecer o tempo integral de serviço aos professores, como é justo", avisou, esta sexta-feira, no parlamento, a deputada Joana Mortágua.

A deputada bloquista defende que a reposição pode ser faseada no tempo, como aconteceu nas Regiões Autónomas: "Se foi possível nos Açores e se foi possível na Madeira, porque é que não será possível negociar o mesmo com o senhor ministro?"

Na reacção o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, acusou Mortágua de estar a tentar ameaçar o Governo: "Eu entro nas negociações sem nenhum tipo de ameaça."

Brandão Rodrigues disse ainda que o Bloco de Esquerda está a colocar em causa a "boa-fé" do Governo nesta negociação, advertindo: "A minha boa-fé negocial não é fazer aquilo que a senhora deputada gostava que eu fizesse."