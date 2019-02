Diocese do Porto. Morreu frei Bernardo Domingues

O padre dominicano Bernardo Domingues morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 87 anos.

Frei Bernardo, como era tratado, morreu no IPO do Porto, onde se encontrava internado há cerca de dois meses.

Ordenado em 1957, Bernardo Domingues foi figura destacada na cidade do Porto e na paróquia de Cristo-Rei. Foi, ainda, um importante dinamizador do movimento Equipas de Nossa Senhora.

O corpo de frei Bernardo estará em câmara ardente a parti da tarde desta sexta-feira, na paróquia de Cristo Rei. O funeral será realizado na tarde de sábado.

Bernardo Domingues nasceu em Vilar, concelho de Terras de Bouro, em 1931, no seio de uma família numerosa, na qual se destacou, também enquanto padre dominicano o seu irmão, frei Bento Domingues.

Estudou em Madrid e Toulouse, licenciando-se em Filosofia e em Teologia. Em 1988, completou o doutoramento na Pontifícia Universidade de S. Tomás de Aquino, com uma tese centrada no pensamento de Emmanuel Mounier, filósofo suíço do séc. XX ligado ao personalismo cristão, que influenciou fortemente a democracia cristã europeia.