LeBron e companhia metem Harden num bolso

No duelo entre James e James, foi LeBron que venceu, na madrugada desta sexta-feira. Os Los Angeles Lakers receberam e bateram os Houston Rockets, por 111-106, mas tiveram de operar uma reviravolta.

Os Rockets começaram bem melhor, ao conseguir uma vantagem de dez pontos (22-32) logo no primeiro período. Os Lakers recuperaram quatro pontos no segundo, mas no terceiro voltaram a ficar a sete.

Foi no quarto período que tudo mudou. A equipa da casa agigantou-se e ganhou 12 pontos (28-16) aos visitantes, não só colmatando a desvantagem de sete pontos, como ganhando uma diferença de cinco.

LeBron James, quem mais, foi o jogador mais decisivo dos Lakers, com 29 pontos e 11 ressaltos, mais seis assistências. Contudo, Brandon Ingram não ficou muito atrás, tendo juntado 27 pontos e 13 ressaltos.

Do lado dos texanos, James Harden amealhou 30 pontos, que no entanto contrastam com oito perdas de bola, o dobro de LeBron. Chris Paul roçou o triplo-duplo, com 23 pontos, 10 ressaltos e nove assistências. Clint Capela conseguiu um duplo-duplo de 12 pontos e 11 ressaltos.

Com esta vitória do "James de apelido" sobre o "James de nome próprio", os Lakers ficam a três vitórias do "play-off" da Conferência Oeste. Os Rockets estão na quinta posição, com uma vitória acima da linha.