Warriors sobrevivem à ressaca do "All-Star"

Os Golden State Warriors resistiram, por pouco, à ressaca do fim-de-semana "All-Star". Os campeões da NBA venceram, na madrugada desta sexta-feira, na receção aos Sacramento Kings, por 125-123.

O segundo período, em que permitiram uma vantagem de sete pontos aos Kings, quase custou aos Warriors a vitória, no regresso à competição. A aspirina para a ressaca foi Stephen Curry, que brilhou com 36 pontos, aos quais acrescentou seis ressaltos e sete assistências.

Kevin Durant marcou 28 pontos e captou nove ressaltos, enquanto DeMarcus Cousins assinou um duplo-duplo de 17 pontos e 10 ressaltos. Já Klay Thompson somou 18 pontos e Draymond Green amealhou 12.

Nos Kings, a melhor unidade foi Marvin Bagley III, que conseguiu um duplo-duplo de 28 pontos e 14 ressaltos. Buddy Hield contribuiu com 19 pontos e De'Aaron Fox com 18, mas de nada valeu a Sacramento.

Os Warriors continuam seguríssimos no primeiro lugar da Conferência Oeste, com três vitórias sobre o segundo classificado, os Denver Nuggets. Os Kings estão no nono lugar, a duas vitórias da zona de "play-off".

Todos os resultados da noite



Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns, 111-98

Philadelphia 76ers-Miami Heat, 106-102



Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers, 99-113

Milwaukee Bucks-Boston Celtics, 98-97



Golden State Warriors-Sacramento Kings, 125-123



Los Angeles Lakers-Houston Rockets, 111-106