Luís Godinho apita o Tondela - FC Porto

Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, é o árbitro designado para o Tondela - FC Porto, para a jornada 23 do campeonato. Será auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo. O videoárbitro será Carlos Xistra.

O Tondela - FC Porto começa às 21h15 desta sexta-feira. Tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. É o último jogo dos dragões para o campeonato, antes de na próxima jornada receberem o Benfica no estádio do Dragão.

No Braga - Belenenses, a arbitragem fica entregue ao algarvio Nuno Almeida, com os assistentes Venâncio Tomé e Paulo Ramos. O VAR será da responsabilidade de Hélder Malheiro.

O Braga está no terceiro lugar do campeonato, a cinco pontos do líder, o FC Porto, e a quatro do segundo classificado, o Benfica. Na sexta-feira, às 19h00, recebe a primeira das 12 finais que restam. O Braga - Belenenses terá informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.