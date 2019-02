RCA. Militares portugueses recebem medalhas por “excelente desempenho e dedicação”

Os militares do Exército e da Força Aérea ao serviço da Organização das Nações Unidas (ONU) na República Centro-Africana (RCA) foram condecorados pela ONU, na quarta-feira, a um mês do seu regresso a Portugal.

Segundo um comunicado do Estado-Maior General das Forças Armadas, a cerimónia foi presidida pelo tenente-general Balla Keita, comandante da componente militar da missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA).

No discurso dirigido à força portuguesa, Balla Keita agradeceu o “excelente desempenho, profissionalismo e dedicação dos militares portugueses na condução das operações militares realizadas”.

O comandante adiantou que as ações de combate realizadas por esta força, maioritariamente composta por paraquedistas, foram “decisivas para a proteção das populações e para o fortalecimento do diálogo político para a paz”.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA).



A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na designada Séléka (coligação, na língua franca local), o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O conflito neste país, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

Em 6 de fevereiro foi assinado em Bangui um acordo de paz entre o Governo e 14 milícias.

A atual Força Nacional Destacada na República Centro-Africana conta com um efetivo de 180 militares, é maioritariamente composta por tropas especiais paraquedistas e integra três controladores aéreos avançados da Força Aérea e militares de outras unidades do Exército.