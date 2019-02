Governo antecipa fim dos plásticos descartáveis já a partir de 2020

Portugal vai antecipar-se e proibir já no ano os utensílios de plástico de uso único, como é o caso de pratos, talheres, cotonetes e palhinhas. Bem como os sacos de plástico oxodegradáveis, que apesar do nome, se fragmentam em micropartículas após dois a cinco anos, contaminando o ambiente.

As novas medidas decorrem das conclusões do grupo de trabalho coordenado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e são apresentadas esta sexta-feira na conferência "Vive(r) com menos plástico".



À Renascença, o ministro do Ambiente e da Transição Energética considera que viver com menos plástico não pode ser um mero slogan. “Não são chavões isolados. Há aqui um processo que começou há mais de ano e há uma diretriz clara com o objetivo de depressa usarmos muito menos plástico descartável”, explica João Matos Fernandes, acrescentando que “não faz qualquer sentido utilizar um material indestrutível – como o plástico - para um uso descartável”.

Os sacos oxodegradáveis, normalmente usados nos hipermercados, vão ser proibidos a partir de janeiro de 2020, enquanto os mais resistentes devem ficar mais caros do que os 50 cêntimos. Isentos ficam os constitiídos por 70% ou mais de plástico reutilizavel.



No ano seguinte, as garrafas de plástico devem passar a ter tara retornável. O funcionamento vai depender dos resultados do projeto-piloto que deve arrancar este ano com 50 máquinas de depósito em espaços comerciais. Aqui, os consumidores podem entregara a garrafa, recebendo em troca um vale de desconto.

A Europa produz cerca de 58 milhões de toneladas de plástico por ano, para os quais Portugal contribui com quase 370 toneladas.



De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), “cada português utiliza, em média, 466 sacos de plástico por ano, e esta medida corresponderá a menos 675 toneladas de plástico no ambiente”, por ano.