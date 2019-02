Eleições repetidas na Carolina do Norte por suspeita de fraude

A comissão eleitoral da Carolina do Norte ordenou esta quinta-feira, por unanimidade, a repetição da eleição para um lugar na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.



Os cinco elementos da comissão bipartidária deram razão às queixas. Em causa estão suspeitas de “corrupção” e a “absoluta confusão” detetada no sistema de votos por correspondência durante as eleições de novembro passado, que levantam dúvidas sobre o resultado da votação.

O candidato republicano Mark Harris venceu o democrata Dan McCready, por apenas 905 votos, num total de 282,717 eleitores que foram votar.

Durante os últimos meses, Mark Harris disse que devia ser declarado vencedor, mas na audição desta quinta-feira acabou por pedir a repetição do escrutínio, admitindo que a suspeita de fraude minou a confiança no ato eleitoral.

“Com os testemunhos que ouvi nos últimos três duas, acredito que deve ser convocada uma nova eleição”, declarou o candidato republicano à Câmara dos Representantes.

Na rede social Twitter, o democrata Dan McCready disse que “hoje é um grande dia para a democracia na Carolina do Norte”.

A fraude com os votos por correspondência foi organizada por Leslie McCrae Dowless, um consultor político do candidato republicano. Mark Harris garante que não tinha conhecimento das irregularidades.

De acordo com o testemunho do candidato republicano, Dowless disse-lhe que ele e os seus colaboradores iam de porta a porta ajudar os eleitores a obter os votos por correspondência, o que é legal na Carolina do Norte.

No entanto, testemunhos ouvidos na comissão eleitoral revelaram que o consultor e os colaboradores recolhiam os boletins de voto por preencher – o que é ilegal – e, em alguns casos, assinavam falsamente como testemunhas e enviaram os boletins em branco.

A campanha de Harris garante que não pagou ao consultor para fazer nada de ilegal e Dowless diz estar inocente.