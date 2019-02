Godin a caminho do Inter

O futebolista uruguaio Diego Godín, que no final da temporada termina contrato com o Atlético de Madrid, está próximo de reforçar o Inter de Milão, confirma o diretor executivo do emblema italiano, Giuseppe Marotta.

“As negociações estão muito adiantadas e foi bom vê-lo marcar à Juventus. Não posso dizer mais do que isso. Acredito que em breve poderemos fazer o anúncio oficial", afirmou o dirigente à Sky Sport Italia, antes da partida dos 'nerazzurri' com o Rapid Viena, para a Liga Europa.

Diego Godín, que foi o autor de um dos golos da vitória do Atlético de Madrid sobre a Juventus (2-0), rival do Inter, na quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, termina contrato com os 'colchoneros' em junho.

O central internacional uruguaio, de 33 anos, não chegou a acordo para a renovação do vínculo e está prestes a rumar a Milão, após nove temporadas a envergar a camisola 'rojiblanca'.