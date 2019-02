João Sousa eliminado de torneio brasileiro

O português João Sousa foi eliminado por Casper Rudd do torneio de ténis do Rio de Janeiro.

O tenista luso, número 40 do mundo, perdeu diante do norueguês, número 135 do ranking ATP, por 6-3, 3-6 e 6-4, em 2h12, na segunda ronda do ATP 500.

João Sousa, quinto pré-designado, foi o último dos oito cabeças de série a ser afastado do torneio, que assim deixou de ter jogadores do 'top-50'.



Sousa já tinha sido eliminado na variante de pares.