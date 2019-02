Os jogadores do Benfica estavam contentes com a passagem aos oitavos de final da Liga Europa depois do empate em casa diante do Galatasaray.

Florentino

“O mais importante está conseguido. Tentámos marcar e acho que tivemos mais oportunidades do que o Galatasaray. Não conseguimos, o empate chegou e estamos contentes pela passagem. As condições que existem na formação são muito boas e fazem com que nos cheguemos à equipa principal mais preparados. Estamos focados no próximo jogo do campeonato, contra o Chaves.”

Ferro

“Jogo correu bem, vínhamos com o resultado positivo da primeira mão, acabámos por não conseguir a vitória, mas o mais importante era passar e conseguimos. Vamos jogo a jogo, não podemos pensar mais à frente, há sorteio amanhã e veremos quem calha”.

André Almeida

“O Benfica fez uma excelente partida hoje. Soubemos controlar a maior parte do jogo, tivemos as nossas oportunidades e penso que a passagem é justa. Estamos a jogar contra um adversário de qualidade. É normal eles terem ascendente em alguma parte do jogo. Tivemos as nossas oportunidades para fazer golo e felizmente conseguimos o que queríamos, que era o apuramento para a fase seguinte. Queremos chegar o mais longe possível em todas as competições. Desgaste? Há muita gente para jogar. Somos 25, 26 jogadores e todos têm dado um contributo excelente. Será assim até ao final da época."