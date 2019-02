Treinador do Villarreal assume que a expulsão de Jefferson "marcou o jogo"

O treinador do Villarreal, Javier Calleja, admitiu que a expulsão de Jefferson, quando o Sporting ganhava por 1-0, foi decisiva para o empate dos espanhóis e consequente desfecho da eliminatória dos 16 avos da Liga Europa, com a eliminação da equipa portuguesa.

"[A expulsão de Jefferson] marca um pouco o jogo. O golo que o Sporting marcou também foi um fator determinante, porque a equipa estava a fazer um grande jogo, estava com o jogo controlado e na segunda parte tivemos ocasiões e quando ficámos com mais um fomos para o ataque e tentar o golo", afirmou o treinador do Villarreal, em declarações à Sport TV, após a partida.



Calleja revelou que aquele que se apresentou em Villarreal "foi o Sporting que esperava" e elogiou a prestação da sua equipa. "Fizemos um jogo muito sério, que nos ajuda a ter mais confiança e a passagem [à próxima eliminatória] é justa, fomos superiores nos dois jogos", frisou.

A vitória em Alvalade, na primeira mão, "foi um ponto de mudança" na época do Villarreal. "A equipa precisava dessa vitória, num estádio importante como é o do Sporting. Temos de seguir nesta linha e seguir em frente", sublinhou Javier Calleja.