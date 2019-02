Gudelj e Bruno Fernandes dizem que o Sporting foi prejudicado pela arbitragem

Nemanja Gudelj e Bruno Fernandes mostraram-se críticos com a expulsão de Jefferson, no empate do Sporting, por 1-1, no terreno do Villarreal, que ditou o afastamento da equipa leonina da Liga Europa.

Em declarações à SIC Notícias, os dois jogadores do Sporting afinaram pelo mesmo diapasão do treinador, Marcel Keizer, que também criticou a atuação do árbitro da partida. Para Gudelj, "o árbitro esteve mal".

"Eu vi o vídeo e acho que não era cartão amarelo. Podia dar, talvez, uma falta, mas acho que não era necessário. Era um momento importante para nós, porque controlámos o jogo e depois, com um jogador a menos, é difícil. Mas ficámos juntos, compactos e o Villarreal não teve muitas oportunidades, apesar de ter marcado. Nos últimos cinco minutos, também podíamos marcar o segundo golo, com uma oportunidade muito boa do Bas Dost. Mas era difícil", lamentou o médio sérvio.



Agora, contudo, "não há nada a fazer" e o Sporting tem de "mudar o foco para a Liga e para a Taça de Portugal". "Fizemos tudo o que podíamos. A mentalidade em campo foi boa, não podíamos fazer muito melhor do que fizemos na segunda parte. Na segunda-feira, temos outro jogo", projetou.

O capitão também critica a arbitragem



Bruno Fernandes concordou que o Sporting "deu tudo o que tinha e tentou sair [de Villarreal] com um resultado mais positivo", mas que esbarrou na arbitragem.

"Podíamos ter saído daqui com a passagem. Fomos prejudicados pela arbitragem. Os árbitros, nas competições europeias, veem os clubes portugueses de maneira diferente. Já na primeira parte, houve muitas faltas por marcar a favor e amarelos por dar. Ao contrário, as faltas são fáceis de assinalar e o amarelo fácil de mostrar e condicionar os jogadores", criticou o capitão do Sporting.

O que mais incomodou o médio foi a expulsão de Jefferson, quando o Sporting estava em vantagem e que levou ao empate do Villarreal: "A expulsão não se explica. Ou melhor, até se pode explicar, mas não se percebe porque é que a expulsão dá lançamento e não falta."

Ainda assim, Bruno Fernandes reconheceu que o Villarreal, "pelo que fez nas duas mãos, talvez tenha merecido passar", mas salientou que o Sporting "deu uma grande resposta".

"Na primeira parte, não estávamos a conseguir jogar como queríamos. Estávamos um pouco impacientes, por sabermos que tínhamos de marcar golo, mas nos últimos dez minutos e no início da segunda parte estávamos bem. Depois da expulsão, tivemos de juntar linhas, mas ainda tivemos oportunidades para passar a eliminatória", analisou o internacional português.

De agora em diante, o Sporting terá de "jogar melhor e fazer pontos", porque ainda tem "muito para mostrar e para dar de forma regular". "Enquanto os nossos objetivos forem possíveis, vamos continuar a trabalhar e a lutar por eles", prometeu Bruno Fernandes.