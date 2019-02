Ténis da Nike rasgam-se a meio e estrela de basquetebol lesiona-se

A Nike está no olho do furacão depois de uma estrela da liga universitária de basquetebol norte-americana ter desfeito um dos ténis da marca desportiva durante um jogo do campeonato.

O caso está a provocar protestos nas redes sociais enquanto a empresa procura descobrir o que motivou o incidente.

Zion Williamson, jogador do Duke Blue Devils, que deve ser a primeira escolha do draft da NBA em 2019, sofreu uma leve entorse no joelho direito por causa do incidente, de acordo com o treinador Mike Krzyzewski.