Estátua de padre polaco acusado de pedofilia vandalizada na Polónia

Uma estátua do padre Henry Jankowski, uma figura importante no movimento que derrubou o comunismo na Polónia e que foi acusado de pedofilia em 2005, mas nunca julgado, foi vandalizada esta quinta-feira. O grupo que derrubou a figura, na cidade de Gdansk, acusa a Igreja Católica de negligenciar as acusações ao padre Jankowski.

Num manifesto, os ativistas intitulam Jankowski de “atos vis” contra crianças deixadas à sua guarda. Acusam também a Igreja de “cumplicidade com o mal feito às pessoas por Henryk Jankowski” e apontam o dedo às autoridades por negligenciarem o problema.



“Levados pela preocupação para com o bem comum e o respeito pela dignidade humana e pela liberdade, assumimos a nossa ação com a convicção não apenas de sua profunda legitimidade, mas também de sua utilidade pública e, como tal, sujeitamo-nos ao julgamento da comunidade ", lê-se no manifesto assinado pelos activistas Konrad Korzeniowski, Rafal R. Suszek e Michal Wojcieszczuk, que afirmam que as suas acções não são contra a fé.