"Tondela pode aproveitar ausências do FC Porto"

O brasileiro Luis Alberto, que marcou o golo que ditou a única vitória da história do Tondela sobre o FC Porto, atribui favoritismo aos dragões, para o jogo da 23.ª jornada do campeonato, desta sexta-feira, mas acredita que os beirões poderão aproveitar as ausências da equipa portista.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, o FC Porto nunca sofreu golos no terreno do Tondela, mas também nunca venceu por mais do que um golo de diferença. No total de jogos em Tondela e no Dragão, os tondelenses marcaram apenas um golo e que resultou na única derrota do Porto, em abril de 2016. Luis Alberto foi o autor do golo desse triunfo por 1-0, há quase três anos.

Em entrevista a Bola Branca, Luis Alberto atribui o favoritismo aos dragões para a partida desta sexta-feira, apesar das baixas importantes na equipa de Sérgio Conceição. “O FC Porto é o favorito pela sua grandeza e por tudo o que significa em Portugal, na Europa e no Mundo. Mas no futebol o favoritismo acaba quando o árbitro apita para o início do jogo. Estão reunidas todas as condições para ser um grande espetáculo e um bom jogo tanto para quem vai jogar como para quem vai assistir”, antevê Luis Alberto.

Apesar do favoritismo do FC Porto, Luis Alberto entende que as ausências da equipa azul e branca, sobretudo de nomes da linha atacante, são trunfos para o Tondela: “O Porto está sem os seus principais goleadores. Todas as equipas passam por uma fase de perda de pontos. É o que está a acontecer. É um momento menos bom e o Tondela pode aproveitar até porque precisa de somar pontos na luta pela permanência. Os jogadores do Tondela vão dar a vida pela necessidade de somar pontos, tentando aproveitar o momento difícil do Porto.”

Autor de um golo histórico

Luis Alberto é o autor do único golo da história do Tondela frente ao FC Porto e que deu aos tondelenses o único triunfo frente aos portistas no histórico de confrontos entre os dois emblemas. O golo apontado no Dragão, a Casillas, a 4 de abril de 2016.

“Foi um feito marcante para mim mas principalmente para o Tondela. Foi muito importante. Uma vitória de sacrifício e de luta. O golo marcou a história da minha carreira mas também de todos os jogadores do Tondela que estiveram em campo nesse jogo”, assume, nesta entrevista a Bola Branca.

São estas as recordações de Luis Alberto, de 35 anos, médio já retirado dos relvados, depois de na época passada ter alinhado no Ac. Viseu e no Varzim.

O Tondela-FC Porto desta sexta-feira tem início às 21h15, no Estádio João Cardoso. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhento ao minuto em rr.sapo.pt.