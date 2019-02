Cuba vai votar nova Constituição. O que muda e o que fica igual

Este domingo, pela primeira vez desde a Revolução de 1959, os eleitores cubanos vão poder expressar a sua vontade, quando vão às urnas para ratificar uma nova constituição que institui mudanças económicas, mantendo o sistema de partido único.

Depois de três meses de discussão, o novo documentos introduz alterações importantes como o reconhecimento da propriedade privada, bem como reconhece um papel do investimento estrangeiro.

Comunismo



A nova versão mantém o Partido Comunista como o único partido legal e mantém o papel que desempenha como guia da nação. Está escrito que isso é irrevogável. Ao mesmo tempo, elimina a proibição do uso da propriedade privada para dar trabalho dos outros.

Socialismo

A nova versão reforça o domínio do Estado sobre os meios de produção e terra, bem como o papel do planeamento centralizado. Isto também é considerado irrevogável. No entanto, pela primeira vez, reconhece o mercado como um facto da vida económica, embora possa ser revogada pelo governo.

Investimento privado e o investimento externo

As empresas privadas e as cooperativas não agrícolas estão incluídas pela primeira vez na nova versão da Constituição como atores económicos legítimos. O papel das joint-ventures e outras formas de investimento estrangeiro passa de um papel secundário para “importante” ou “fundamental”.

Governação

O presidente, que é eleito a cada cinco anos pela Assembleia Nacional, pode cumprir apenas dois mandatos consecutivos e deve ter menos de 60 anos quando tomar posse.

O presidente da Assembleia Nacional agora encabeçará o Conselho de Estado, anteriormente liderado pelo presidente.

A figura do primeiro-ministro é acrescentada ao nível nacional para supervisionar as operações diárias do governo, em particular na economia estatal. O primeiro-ministro será nomeado pelo presidente.

Regiões

As assembleias provinciais modeladas na assembleia nacional são eliminadas na nova versão e substituídas por governadores e vice-governadores nomeados pelo presidente, cujas nomeações devem ser ratificadas pelos governos municipais. O governador presidirá um conselho provincial composto por líderes municipais.

Municípios

A autoridade municipal é fortalecida. Os períodos dos mandatos dos delegados das alas das assembleias municipais são duplicados para cinco anos. A posição de prefeito foi somada à do presidente da Assembleia Municipal.

Direitos LGBT

A proibição de discriminação na nova versão acrescenta a orientação sexual a uma proibição existente de diferenciar com base em raça e gênero.

Direitos legais

A nova versão acrescenta a presunção de inocência em casos criminais e o direito a um advogado imediatamente após a prisão e o habeas corpus. Pela primeira vez, uma pessoa pode processar o Estado por danos e negligência. No entanto, o sistema judicial permanece inalterado e todos os advogados são funcionários do governo.

Oposição tem dúvidas

Os oponentes do governo criticaram o processo de cima a baixo como uma "fraude" e classificaram o referendo como "ilegítimo".

Afirmam que desde que a versão final foi aprovada, o governo usou o monopólio que detém nos média e na maior parte do espaço público para fazer campanha pela ratificação do documento, censurando outros pontos de vista e perseguindo dissidentes.

Objetivos

Espera-se que os cubanos ratifiquem a nova constituição, mas com uma margem menor do que a ratificação de 97,6% da atual.

As propostas, por si só, não reduzem o risco nem modificam as regras de fazer negócios em Cuba, mas legitimam ainda mais o investimento estrangeiro e são mais um passo em direção a uma economia mista e a uma sociedade moderna, segundo empresários e diplomatas estrangeiros.