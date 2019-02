Sporting empata em Villarreal e diz adeus à Liga Europa

21 fev, 2019 - 16:25 • Inês Braga Sampaio

Villarreal 1-1 Sporting (agregado 2-1). Jefferson deitou ao lixo a reviravolta do Sporting, que empatara a eliminatória com um golo de Bruno Fernandes. No entanto, Jefferson fez-se expulsar e, a partir daí, foi apenas questão de tempo até o Villarreal empatar e selar a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.