SEF notifica sete futebolistas do Leixões para abandonar o país

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) notificou sete futebolistas do Leixões para abandonar o país por se encontrarem em situação de "permanência irregular".

Em comunicado, o SEF revela que os sete atletas pertencem às camadas jovens do popular clube de Matosinhos, contra ao qual foi também levantado um procedimento contraordenacional.

O SEF procede à fiscalização dos clubes de forma regular e tem vindo a desenvolver um trabalho de sensibilização junto dos clubes e das associações desportivas, bem como da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, através da realização de sessões de esclarecimento relativamente aos procedimentos estabelecidos pela Lei de Estrangeiros em vigor.

O objetivo principal destas sessões é fazer chegar aos clubes quais os procedimentos e documentação necessária para a obtenção de autorizações de residência, bem como divulgar o âmbito e as finalidades do protocolo existente entre o SEF, a Liga Portuguesa de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol para reforçar a cooperação e colaboração entre as duas entidades.