Greve de fome. "Não anunciei que vinha suicidar-me à porta do senhor Presidente"

Cidadao

21 fev, 2019 Lisboa 15:37

Deixe-se disso homem. Lance a Greve de zelo. Nada de trabalharem depois da hora, nem estarem nas tais operações extra que dizem dão dinheiro grosso aos Hospitais mas a vocês, nem um tostão. Veja o caso dos professores que têm uma greve ao trabalho extraordinário, ou seja, só cumprem o que está no horário e reuniões ou trabalhos que lá não vêem... eles não fazem. O ministério também veio com a conversa das faltas injustificadas mas recuou logo após primeiros processos perdidos em Tribunal. Têm tantas maneiras de fintar a ministra que até chateia e não se percebe como alinham em infantilidades inofensivas como marchas, vigilias e greves de fome. Seja esperto e deixe-se de show off. A não ser que a ideia seja autopromover-se, claro.