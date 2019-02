Silas quer corrigir erros de jogos anteriores diante do Braga

O treinador do Belenenses, Silas, pede concentração à sua equipa diante do Braga, na 23.ª jornada do campeonato, para que não se repitam erros de outros jogos.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta quinta-feira, Silas declarou que "a chave do jogo vai ser não sofrer primeiro".

"O Braga é uma excelente equipa, coletivamente e individualmente muito forte, e sabe defender muito bem a vantagem. Vai ser, também, importante não cometer os mesmos erros dos últimos jogos. Isso preocupa-me mais quando temos a posse de bola do que o ataque organizado do Braga", referiu o treinador do Belenenses.

O Belenenses atravessa uma série de cinco jogos sem vencer, os últimos quatro sem qualquer golo marcado. O que tem faltado, explicou Silas, foi "a bola entrar na baliza adversária".